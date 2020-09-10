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الزراعة: ضبط مصانع غير مرخصة لصناعة الأعلاف بالإسماعيلية

04:10 م الخميس 10 سبتمبر 2020
الزراعة: ضبط مصانع غير مرخصة لصناعة الأعلاف بالإسماعيلية

ارشيفية

كتب- أحمد مسعد:

شن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، حملات مفاجئة لضبط المصانع غير المرخصة والأعلاف المغشوشة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.

وتم التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومديرية الزراعة بالإسماعيلية وشرطة البيئة والمسطحات للقيام بحملات مفاجئة على بعض المراكز بمحافظة الإسماعيلية.

وقاد الحملات العقيد محمد مجدي الشامي، من شرطة البيئة والمسطحات، والمهندس جمال أحمد ثابت، مدير الإنتاج الحيواني بمحافظة الإسماعيلية.

وأسفرت الحملات عن اكتشاف محل تجارة أعلاف بدون ترخيص، و2 مخزن خامات أعلاف، وأعلاف مصنعة بدون ترخيص، ومصنع أعلاف غير مرخص.

وقال بيان الوزارة، إنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.

وأهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربيين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة، وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).​

صناعة الأعلاف مصانع غير مرخصة وزارة الزراعة حملات تفتيشية

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