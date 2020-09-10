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بالإجماع.. مجلس نقابة المحامين يصدر قرارين بشأن لائحة جديدة وانتخابات الفرعيات

03:42 م الخميس 10 سبتمبر 2020
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عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، اليوم الخميس، اجتماعه الثالث، وناقش جدول الأعمال.

وقرر المجلس بالإجماع الآتي:

أولاً: وافق المجلس بالإجماع على تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.

ثانياً: وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.

مجلس نقابة المحامين انتخابات الفرعيات نقابة المحامين رجائي عطية

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