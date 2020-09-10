أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

الصحة تكشف عن آلية جديدة لتتبع "حالات كورونا" في المدارس

12:26 م الخميس 10 سبتمبر 2020
الصحة تكشف عن آلية جديدة لتتبع "حالات كورونا" في المدارس

مؤتمر منظمة الصحة العالمية

كتب- مصراوي:

تصوير- فريد قطب:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن نسبة الإصابات بكورونا والوفيات قليلة جدا، مشيرة إلى أنه تم عمل نظام إلكتروني مع وزارة التعليم لتتبع الحالات المصابة بكورونا في المدارس.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا للإعلان عن خطة عودة المدارس: هناك خطة متكاملة مع وزارة التعليم لمتابعة الطلاب لحماية الأطفال من العدوى.

وتعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشارك في المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

هالة زايد المدارس فيروس كورونا

الخبر التالى:

هزة أرضية جنوب منطقة "رأس محمد" على بعد 10 كم من شرم الشيخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تعلن خطة مواجهة كورونا بالمدارس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا