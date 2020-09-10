مطالبة بدعمهم نفسيا.. يونيسيف: غياب الطلاب بعد عودة المدارس خسارة كبيرة

كتب- أحمد جمعة:

قال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف، إن عدم ذهاب الطلاب للمدارس يشكل خسارة كبيرة تتخطى العملية التعليمية، ولابد من عودتهم مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة والسكان اليوم، للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية.

يعقد المؤتمر بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، وبحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هوبكنز، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات متأنية لعودة المدارس بشكل آمن، مشيداً بالجهود التي تبذلها مصر لاستمرار عملية التعليم ومنها التعليم أونلاين.

وأضاف: نحث على اتخاذ إجراءات الدعم النفسي للأطفال خلال جائحة فيروس كورونا، وسنواصل جهودنا على استمرار العملية التعليمية، وتشجيع الأطفال على الاستمرار في العملية التعليمية.

وقال هوبكنز، إنه يجب التأكد من حصول كل طفل على الدراسة والتعلم والحرص على الصحة والنظافة الشخصية وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.