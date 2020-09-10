جميع الشعب.. وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه بالنسبة للمرحلة الثالثة سيكون الحد الأدنى لها 50% لكل الشعب، وذلك بعدد 75 ألفا و185 طالبا وطالبة من الشعبة العلمية، و28 ألفا و980 طالبا وطالبة من الشعبة الأدبية.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن إجمالي المرحلة الثالثة للثانوية العامة حتى الأن سيكون 86 ألفا و165 طالبا وطالبة من كل الشعب، موضحا أنه سيتم إضافة عليهم الطلاب خلال ساعات وأيام قليلة قادمة وسيتم إعلان نتيجة الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة.