92.9 % للهندسة و97.2 % للطب البيطري.. ننشر الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للجامعات
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطري بتنسيق المرحلة الثانية عند 398.5 درجة بنسبة 97.2%.
كما بلغ الحد الأدنى لكليات التمريض 349.5 درجة بنسبة 85.2% والحد الأدنى للهندسة 381 درجة بنسبة 92.9%.
وقال وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، إن إجمالي طلاب المرحلة الثانية من تم ترشيحهم من كافة الشعب بلغ 213562 طالبا وطالبة.
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