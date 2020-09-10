92.9 % للهندسة و97.2 % للطب البيطري.. ننشر الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للجامعات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطري بتنسيق المرحلة الثانية عند 398.5 درجة بنسبة 97.2%.

كما بلغ الحد الأدنى لكليات التمريض 349.5 درجة بنسبة 85.2% والحد الأدنى للهندسة 381 درجة بنسبة 92.9%.

وقال وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، إن إجمالي طلاب المرحلة الثانية من تم ترشيحهم من كافة الشعب بلغ 213562 طالبا وطالبة.​