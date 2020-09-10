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اليونيسيف: ملتزمون بدعم مصر لاستكمال العملية التعليمية وسط تهديد كورونا

11:42 ص الخميس 10 سبتمبر 2020
اليونيسيف: ملتزمون بدعم مصر لاستكمال العملية التعليمية وسط تهديد كورونا

جانب من مؤتمر صحفي

كتب- أحمد جمعة:

قال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف، إن جائحة كورونا تمثل تحديا عالميا خاصة في تعليم الأطفال ورفاهيتهم، مشددا على التزام المنظمة الكامل تجاه مصر، بما يضمن استمرار العملية التعليمية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لضمان حصول كل طفل على حقه في التعليم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر؛ للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن العديد من السيدات فقدن وظائفهم بسبب عدم ذهاب أطفالهن للمدارس، ونحث على بذل المزيد من الإجراءات للدعم النفسي للاطفال وتدعم وزارة التربية والتعليم لضمان صحة وسلامة الأطفال.

وأشاد بالجهود التي تبذلها مصر لاستكمال العملية التعليمية بما فيها التعليم عن بعد، مشيرا إلى أهمية التأكد من حصول كل طفل على حقه في التعلم والمعلومات.

مؤتمر صحفي منظمة اليونيسيف فيروس كورونا جيريمي هوبكنز

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