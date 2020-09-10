منع المصافحة ومسافات بينية.. وزيرة الصحة تعلن خطة مواجهة كورونا بالمدارس

كتب- مصراوي:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خطة وزارة الصحة لمواجهة عدوى فيروس كورونا بالمدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تتضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من انتشار كوفيد 19 المستجد بين الطلاب.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الأن بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر، إن الخطة تتضمن التهوية الجيدة للفصول مع ترك مسافات بينية بين الطلاب والاستمرار في غسيل اليد مع الحفاظ على تطهير الأسطح والبعد عن الأماكن المزدحمة.

وأوضحت أنه يحظر التصافح بين الطلاب مع الحرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بكل طالب وعدم تبادلها مع الآخرين مع عدم لمس حرف السلالم وتناول أطعمة صحية.

وتعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشارك في المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.