نشرة كورونا| الإعلان عن إجراءات جديدة وتسجيل 175 إصابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 80689 حالات.

وتعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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