أماكن وأسعار.. كيف تحصل على قطعة أرض إسكان اجتماعي في 11 مدينة جديدة؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح مرحلة جديدة من أراضي الإسكان الاجتماعي في 11 مدينة جديدة حيث يجرى تخصيص الأراضي بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان.

وينشر مصراوي أسعار الأراضي، وتفاصيل التقديم في هذه القرعة والحصول على قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي جاء على النحو التالي:

الطرح الجديد من مشروع أراضي الإسكان الاجتماعي يشمل 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة من المشروع، بمساحات تتراوح بين 209 و287 مترا، في 11 مدينة جديدة.

وشملت مدن الطرح (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة).

وفي مدينة برج العرب الجديدة، سيتم طرح 266 قطعة أرض إسكان اجتماعي، حيث حددت لجنة التسعير سعرين للأراضي في هذه المدنية وهما 965 جنيها و1135 جنيها للمتر.

وفي مدينة دمياط الجديدة سيتم طرح 22 قطعة أرض بمساحة 209 أمتار، بسعر 5115 جنيها للمتر، كما سيتم طرح 100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة بسعر 1760 جنيها للمتر، بينما سيتم طرح 73 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، بسعر 835 جنيها للمتر بمنطقة الـ55 فدان.

كما سيتم طرح 38 قطعة أرض بمدينة طبية الجديدة، بمساحة 209 أمتار مربعة بسعر 1300 جنيه للمتر.

ومن المقرر أن يتم إتاحة كراسات الشروط بأجهزة المدن المطروح بها قطع الأراضي، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر الجاري، على أن يبدأ الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان التالية (العاشر من رمضان – سوهاج – دمياط – دمياط الجديدة – دمياط مشرفة – فرعي البنك بمدينة برج العرب – الدخيلة – فرعي البنك بمدينة أسوان – أخميم الجديدة – الأقصر – قنا – الفيوم – السادات – أسيوط) اعتبارا من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر حتى 15 أكتوبر المقبل، من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة مساءً.

وشملت شروط الحجز، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

كما لابد ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر).

وللتقديم والحجز يتم سداد مقدم الحجز، 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقداً أو بنظام التحويل البنكي أو بشيك معتمد (مصرفي / مقبول الدفع).