الأمين العام لمجلس الشيوخ يكشف موعد استخراج كارنيهات الأعضاء

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال أمين مجلس الشيوخ، إن استخراج كارنيهات أعضاء مجلس الشيوخ ستكون عقب قرار رئيس الجمهورية بتعيين الـ100 عضو الذين نص عليهم قانون الانتخابات.

وأضاف عتمان، لمصراوي، أن موعد انعقاد أولى جلسات المجلس، لم يتحدد بعد، مؤكدا أن مجلس الشيوخ سيتم دعوته للانعقاد عقب قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وأشار إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق للانتهاء من كافة أعمال الترميم والصيانة داخل مجلس الشيوخ وسيظهر المجلس في أبهى صورة معبرا عن ثقته في انتهاء أعمال الترميم في الموعد المحدد.

كانت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، القائمً بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، تفقدت المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ لمتابعة أعمال الترميم التي تجري به وبملحقاته والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمني المرسوم لها.

وعقد اجتماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة، وتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته السامية.