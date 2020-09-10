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خلال ساعات.. الإعلان عن إجراءات مواجهة كورونا قبل العام الدراسي الجديد

01:15 ص الخميس 10 سبتمبر 2020
خلال ساعات.. الإعلان عن إجراءات مواجهة كورونا قبل العام الدراسي الجديد

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال المؤتمر عن تفاصيل خطة الحكومة لتأمين سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد على مستوى محافظات الجمهورية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

يحضر المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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