دون خسائر في الأرواح.. السيطرة على حريق بشقة في بولاق الدكرور
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كتب- يوسف عفيفي:
نشب حريق نتيجة ماس كهربائي، بشقة بالدور السابع فوق الأرضي بالعقار رقم 7 شارع محمد حسن من شارع كفرطهرمس بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وقالت المحافظة، في بيان، اليوم، إنه تم على الفور إخطار الحماية المدنية والإسعاف والنجدة وقسم بولاق الدكرور والبدء في الإطفاء بعدد 3 سيارات وتواجد لسيارة إسعاف وسيارة نجدة وتم السيطرة على الحريق ولا يوجد خسائر في الأرواح.
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