الجيزة: حملة لمواجهة المنشآت والمحال المتعدية على الطريق بالعجوزة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتب- يوسف عفيفي:
شن قطاع أرض اللواء بمحافظة الجيزة، حملة لإزالة الإشغالات وتعديات الطريق ورفع إشغالات المقاهي المخالفة لقرارات عدم تقديم الشيشة للمواطنين، حيث تم غلق وتشميع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر "فيسبوك"، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وواجهت الحملة أيضاً، التعديات على حرم الطريق من المعارض والمنشآت بنطاق حي العجوزة تحت إشراف رئيس الحي.
الخبر التالى:الجيزة: رفع 20 طن مخلفات بمركز الواحات البحرية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
100041
عدد المصابين
-
79008
عدد المتعافين
-
5541
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
27455073
عدد المصابين
-
19498458
عدد المتعافين
-
895830
عدد الوفيات
إعلان