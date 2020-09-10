الجيزة: حملة لمواجهة المنشآت والمحال المتعدية على الطريق بالعجوزة

حماية المستهلك: ضبط أدوية محظور بيعها ومنتهية الصلاحية في بني سويف

كتب- يوسف عفيفي:

شن قطاع أرض اللواء بمحافظة الجيزة، حملة لإزالة الإشغالات وتعديات الطريق ورفع إشغالات المقاهي المخالفة لقرارات عدم تقديم الشيشة للمواطنين، حيث تم غلق وتشميع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر "فيسبوك"، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وواجهت الحملة أيضاً، التعديات على حرم الطريق من المعارض والمنشآت بنطاق حي العجوزة تحت إشراف رئيس الحي.​