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الجيزة: حملة لمواجهة المنشآت والمحال المتعدية على الطريق بالعجوزة

12:01 ص الخميس 10 سبتمبر 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

شن قطاع أرض اللواء بمحافظة الجيزة، حملة لإزالة الإشغالات وتعديات الطريق ورفع إشغالات المقاهي المخالفة لقرارات عدم تقديم الشيشة للمواطنين، حيث تم غلق وتشميع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر "فيسبوك"، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وواجهت الحملة أيضاً، التعديات على حرم الطريق من المعارض والمنشآت بنطاق حي العجوزة تحت إشراف رئيس الحي.​

المنشآت المتعدية على الطريق العجوزة رفع إشغالات المقاهي

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