بالصور.. وزيرة الثقافة تطلق الدورة 27 لمهرجان المسرح التجريبي

مصراوي

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الثلاثاء، فعاليات الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، المهداة إلى اسم الممثل والمخرج الراحل الدكتور سناء شافع.

ويرأس المهرجان شرفيا الدكتور فوزى فهمى بحضور كوكبة من النقاد والفنانين والمسرحيين، وذلك لأول مرة بالمسرح القومي.

وفى كلمتها قالت عبد الدايم: إن الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تعد دورة استثنائية تعكس إصرار الدولة على مواجهة التحديات.

وأضافت أنن إهداء الدورة لاسم الدكتور سناء شافع جاء تقديرا لدوره ومكانته في المشهد المسرحي المصري على المستويين الفني والأكاديمى.

وأوضحت أن وزارة الثقافة سعت لاستثمار كل الإمكانات ليبقى المهرجان حاضناً للتجارب المسرحية المبتكرة في مصر والعالم التى تعبر عن فضاء مسرحي بلا حدود.

وأشارت إلى أن الفعاليات فرصة براقة للتواصل والالتقاء والاطلاع على تجارب إبداعية تحمل الكثير من البصيرة لمستقبل أفضل، ووجهت التحية لضيوف المهرجان وأعضاء لجنتي الاختيار والتحكيم والنقاد والباحثين والفنانين المشاركين وكل من أبدع في فن المسرح.

وفي كلمته أكد الدكتور علاء عبد العزيز أن المهرجان منذ أكثر من ٢٠ عاما يتساءل عن قوة المسرح الحي في التواجد رغم التطور التكنولوجي المتسارع وهو تساؤل مستمر مع دوراته المتتالية، موضحاً أن هذه الدورة تقدم لها عدد ضخم العروض للمشاركة من مختلف دول العالم.

وكرمت وزيرة الثقافة 9 شخصيات لعبت دورا بارزا في صناعة ودعم ودراسة الإبداع المغاير والمسرح المغامر هي، اسم الناقد والأكاديمي الدكتور حسن عطية وتسلمتها أرملته الدكتورة عايدة علام التى وجهت نداء لوزيرة الثقافة لإعادة إصدار مؤلفات الراحل حتى يستفيد منها الأجيال الجديدة من المسرحيين، اسم المخرج الشاب منصور محمد، اسم أستاذ التمثيل والإخراج الدكتور سامي صلاح، المخرج سامي طه، الكاتبة والمخرجة والممثلة اللبنانية مايا زبيب، المخرج السويسري ميلو راو المدير الفني لمسرح جنت، المخرج ومصصم المناظر الفرنسي برونو ميسا، المخرج الايطالي نولو فاكيني مؤسس مسرح كانتا بيلي.

شهد حفل الافتتاح كوكبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد منهم سيدة المسرح العربى سميحة ايوب، القديرة سميرة عبد العزيز، فردوس عبد الحميد، المخرج محمد فاضل، الفنان سيد رجب، الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى وعدد من مديرو فرق البيت الفنى للمسرح.

وقدمت الافتتاح، سوسن بدر وتضمن عرضا مسرحيا قصيرا من إخراج كمال عطية وأقيم وفقا للشروط والضوابط الإحترازية التي اعتمدتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا فضلا عن إجراءات التعقيم والوقاية والتى التزم بها جميع الحضور .

يشار إلى أن فعاليات الدورة 27 من مهرجان المسرح التجريبى تستمر حتي 11 سبتمبر وتضم مزيج يجمع بين الفعاليات الحية والاليكترونية "أون لاين"، حيث تنطلق منافساتها فى ثلاثة مسابقات اثنتان منهما افتراضيا عبر الشاشات والوسائط التقنية يتابعهما الجمهور من خلال القناة الرسمية للمهرجان علي "يوتيوب" وهما مسابقة "مسرح الحظر" والتي يتنافس فيها تسعة عروض تم اختيارها من بين 54 عرضا تقدمت للمشاركة وتمثل مسارح مصر – افريقيا - أوروبا وأمريكا والمفهوم الأساس لهذه المسابقة هو البحث عن بدائل للعرض الحي الذي حالت ظروف وباء كورونا دون استمراره وذلك من خلال تحالف الكاميرا مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة واندماج كلاهما كجانب واحد مع خشبة المسرح .

والمسابقة الثانية لـ"العروض المصورة " التي لا تتجاوز مدتها الـ90 دقيقة وهي العروض التي أنتجت قبل الجائحة بشكل طبيعي وتم تصويرها قبل أن تحول الظروف بين استمرار عرضها ويشارك فيها تسعة عروض من بين 172 عرضا تقدمت للمنافسة منها 96 عرضا مصريا يتم اختيار واحدا منها فقط للمنافسة على جائزتها .

أما المسابقة الثالثة فأدرجت ضمن التخطيط الأساسي لفعاليات المهرجان بعد اقتراح تقدم به عضو مجلس إدارة المهرجان الراحل الدكتور حسن عطية كإستثمار لمبادرة وزارة الثقافة الرامية لإعادة الفعاليات الثقافية تدريجيا وهي مخصصة للعروض المصرية الحية التي يستضيفها مسارح الجمهورية والمكشوف بالأوبرا، مركز الهناجر للفنون، معهد الفنون المسرحية ويشارك فيها ١٣ عرضا تمثل مختلف مؤسسات الانتاج المسرحي الرسمية والمستقلة.

وتتمثل جوائز المسابقات الثلاث التي تبلغ 75 ألف جنيه والدرع الذهبي وشهادة المهرجان لعرض المركز الأول، 50 ألف جنيه والدرع الفضي وشهادة المهرجان للعرض الحاصل على المركز الثانى، كما تقام ورش المهرجان وندواته بنفس أسلوب المزج بين الحي والافتراضى عبر برامج التواصل.