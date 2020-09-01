الزراعة: أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية أقل من العام الماضي

كتب - أحمد مسعد:

أعلن الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزراة الزراعة، أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، فإن الإدارة تقوم بتوفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية، مع ضروة الالتزام باتباع السياسة الصنفية لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاجية.

‏وأضاف ابراهيم في بيان له، الثلاثاء، أن أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة لدعم المزارعين، مشيرا إلى أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تابعة لوزارة الزراعة ولا تهدف لتحقيق الربح.

وجاءت أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية موسم 20/21 جاءت على النحو التالي:

‏ القمح جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 215 جنيه.

‏الفول البلد جميع الأصناف وزن العبوة 35 كيلو 805 جنيه.

‏الشعير جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 185 جنيه.

‏البرسيم المصري جميع الأصناف وزن العبوة 10 كيلو 195 جنيه.

‏البصل (الحبة السوداء) الصنف جيزة احمر جيزة 20 وزن العبوة 1 كيلو 370 جنيه.

‏الفاصوليا الصنف (نبراسكا – جافة) وزن العبوة 10 كيلو 340 جنيه.

‏البسلة وزن العبوة 10 كيلو 400 جنيه

وناشد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي جميع المزارعين بالحرص على شراء التقاوي المضمونة بالأسعار المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات على ارقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو خدمة الواتس 01111866710 أو الإدارة العامة للتسويق 0235694050.