مراكز تدريب وصيانة.. تفاصيل إسناد إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية

كتب - أسامة علي:

شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، صباح الثلاثاء، فعاليات الإعلان الرسمي لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – امبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.

ووقع عن الجانب المصري الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق وعن الجانب الفرنسي، ولورانس باتل رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية.

وأضاف وزير النقل، أن قرار إسناد أعمال التشغيل والصيانة لشركة RATP DEV الفرنسية تبلغ قيمته 1.138 مليار يورو لمدة 15 عاما وتم توقيعه للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التي تقوم حالياً بتشغيل كلاً من الخط الأول والثاني والمراحل (الأولى والثانية والرابعة من الخط الثالث)، إضافة إلى الاستفادة من خبرة الشركة الكبيرة في هذا المجال بتشغيل وصيانة أنظمة النقل في 13 دولة في أربع قارات منها المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، والجزائر، والمغرب، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية ، والصين، والفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية) بدءًا من السكك الحديدية، وخطوط المترو، وخطوط الترام.....)، وكذلك للحفاظ على المرفق وزيادة إيراداته وتحقيق نقل حضري آمن ومستدام ونظيف.

وأكد الوزير، أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، موضحا أن الحكومة قد احتفظت بحقها في تحديد سعر تذكرة الرحلة.

ولفت إلى أنها ستدخل نظاما جديدا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة، كما أن الشركة ستقوم بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وأنها ستوفر جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.

وأكد الوزير، أنه طالب الشركة الفرنسية بتوفير فرص عمل للعاملين والمهندسين والفنيين المصريين الذين يعملون بالشركة بعد أن يتم تدريبهم ونقل الخبرة إليهم من الشركة الفرنسية من خلال إدارة وتشغيل الخط الثالث في الدول الاجنبية والعربية التى تتعاون معها الشركة الفرنسية في ادارة وتشغيل الجر الكهربائي بها.

وطالب الوزير، الجانب الفرنسي بسرعة تكوين أطقم عمل فنية لسرعة إدارة وتشغيل وصيانة الشركة الفرنسية للخط الثالث، مؤكدا أن الجانب المصري سيوفر كل ما يتطلبه هذا المجال.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتيه، أن توقيع هذا العقد يمثل تحقيقا لحلم طال انتظاره ويمثل خطوة ضخمة نحو الأمام، وأنه يعتبر إنجازاً بعد أشهر من المفاوضات ويمثل نجاحا باهراً للشركات الفرنسية، واستمراراً للصداقة والعلاقة العميقة بين الشعبين الصديقين والتحالف الاستراتيجي بين مصر وفرنسا.

ولفت إلى أن العقد سيساهم في تقديم خدمات مترو على أعلى مستوى من الجودة لسكان القاهرة، خاصة وأن الشركة الفرنسية ستكلف كوكبة من أفضل فرق العمل التكنولوجية بها للعمل بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى ونقل الخبرات إلى الفنيين والعمال المصريين.

ومن جانبها أكدت لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV، على اعتزازها بالثقة التي أولتها وزارة النقل للشركة من خلال توقيع هذا العقد، مؤكدة أن الشركة تسعى إلى المشاركة في تطوير النقل الحضري في القاهرة الكبرى من خلال هذا العقد.

وأشارت إلى أنها تهدف إلى أن يصبح الخط الثالث للمترو أكثر كفاءة، واستدامة، وستقوم الشركة بحشد أفضل ما لديها من خبرات فنية وتقنية وبشرية لجعل الخط الثالث خطاً عالميًا من حيث الجودة والكفاءة ومستوى الخدمات المقدمة به .

وأكدت باتل، أن هذا العقد يعد انعكاسًا للعلاقات طويلة الأمد بين مصر وفرنسا في قطاع النقل، وأن الشركة ملتزمة بنقل الخبرات إلى الفنيين والمهندسين والعمال الذين سيعملون بها، وستقوم بإنشاء مراكز تدريبية بالقاهرة وستقدم أفضل خدمات نقل لركاب المترو مشيرة الى أن مستقبل الخط الثالث بالقاهرة الكبري يمثل التحدي الأكبر لشركة RATP العالمية.

جدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق قد قامت بتشغيل المرحلة الأولى من هذا الخط في فبراير 2012 ، والمرحلة الثانية في مايو 2014 ، والجزء الأول من المرحلة الرابعة في يونيو 2019 ، والجزء الثاني من المرحلة الرابعة والورشة الرئيسية للخط الثالث البالغ مساحتها 65 فدانًا في أغسطس 2020 ، و يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة منه ومخطط افتتاحها على ثلاث مراحل آخرهم في 2023 لتصل طاقة النقل بالنقل بالخط بعد اكتماله إلى 1.5مليون راكب يوميا كما تصل طاقة النقل لشبكة مترو الأنفاق بخطوطها الثلاثة حوالي 3.7 مليون راكب يومياً لتخفيف حدة الازدحام السطحي وحل مشاكل النقل والمرور في القاهرة الكبرى.