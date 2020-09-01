الزراعة: دورة حول "تقنيات التكنولوجيا الحيوية المتطورة".. 6 سبتمبر
كتب - أحمد مسعد:
ينظم البنك القومي للجينات دورة تدريبية عن "تقنيات التكنولوجيا الحيوية المتطورة وبنوك الجينات"، بناء علي توصيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة التوعية ونشر أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بالتكنولوجيا الحيوية وبنوك الجينات ورفع الكفاءة العلمية والعملية لطلبة وخريجين وباحثيين الكليات العملية برعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأوضحت وزارة الزراعة في بيان لها، الثلاثاء، أن الدورة تعقد خلال الفترة من ٦ - ١٧سبتمبر ٢٠٢٠.
وقالت الدكتورة نيفين عبد الفتاح حسن مدير البنك القومي للجينات، إن الدورة تساهم بشكل مباشر في زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة وقوة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الدورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.
ولفتت إلى أن الدورة شاملة لخمس تخصصات هي:
*الوراثة الجزيئة.
* الوراثة الخلوية.
* زراعة الأنسجة والحفظ الفائق البرودة للأنسجة النباتية.
* الكيمياء.
* مهام بنوك الجينات.
وأكدت أن الدورة مناسبة لباحثي المركز والطلبة والخرجيين وكل المهتميين بالتكنولوجيا الحيوية وبنوك الجينات والتنمية المستدامة.
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