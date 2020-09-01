مايا مرسي تستقبل نائب رئيس بعثة دولة الإمارات بالقاهرة

كتبت - نور العمروسي:



استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مريم خليفة الكعبي نائب رئيس بعثة دولة الإمارات، القائم بالأعمال في القاهرة ، للتعرف على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بنائب رئيس بعثة الإمارات، مؤكدة على متانة العلاقة القائمة بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة والمستمرة على مدار عقود طويلة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن إيمان القيادة السياسية بدور المرأة وقدراتها وإعطائها الفرصة المناسبة هو عامل أساسي في مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى حجم الدعم الذي تتلقاه المرأة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ساند المرأة بقوة منذ فترة توليه منصبه، وعن اقتناع وإرادة سياسية حقيقية وحرص على تمكينها ودعم وصولها للمواقع القيادية المختلفة والتى لم تصل إليها من قبل.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالجهود العظيمة التى تقوم بها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة في جميع المجالات وإعطائها الفرصة الحقيقية لإثبات ذاتها وإمكانياتها، معربة عن فخرها بما وصلت له المرأة الإماراتية خلال الفترة الماضية وهو ما يعد فخر لكل نساء العرب.



وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتى تستضيف مصر مقرها الدائم، معربة عن أمنيتها أن تحقق المنظمة أهدافها وأن يكون لها دورا مركزيا في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها من خلال تنفيذ البرامج التى ستقدمها في الرعاية والتدريب والتعليم للمرأة في الدول الأعضاء ، معربة عن أملها في تنسيق الجهود للعمل داخل المنظمة.

من جانبها استعرضت نائب رئيس البعثة الإماراتية، القائم بالأعمال، سبل التعاون بين الجانبين في مجال المرأة، مشيرة إلي جهود دولة الإمارات لتمكين المرأة ورفع كفاءتها ومنحها الثقة اللازمة للقيام بدور كبير في المجتمع.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية في الإمارات مؤمنة بقدرات المرأة الإماراتية وحقها في منحها الفرصة باعتبارها نصف المجتمع ومربية لنصفه الآخر، مؤكدة على أهمية دور الدولة في رفع الوعى لدى أفراد المجتمع بقضية تمكين المرأة.

وأكدت مريم خليفه الكعبي على العلاقة التى تجمع الإمارات بأم الدنيا مصر هى علاقة صداقة ومحبة وتقدير واعتزاز، مشيرة إلى إن الشعب الإماراتي يحمل كل مشاعر الود والاحترام للأشقاء المصريين الذين ساندوا دائما دولة الإمارات و دعموا نهضتها حتي استطاعت الوصول إلى المكانة التى وصلت إليها في الوقت الحالي .