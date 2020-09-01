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بروتوكول بين الأوقاف وبنك تنمية الصادرات لتيسير تملك الوحدات بمدينة الحرفيين

08:43 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
بروتوكول بين الأوقاف وبنك تنمية الصادرات لتيسير تملك الوحدات بمدينة الحرفيين

المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

وقع المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية، بروتوكول تعاون مع ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، بغرض تمويل كامل بنسبة 100% للورش الحرفية والمهنية بمدينة الحرفيين بهدف التيسير على أهالي وأبناء محافظة البحر الأحمر حيث يحقق البروتوكول دعما هاما لتملك أبناء المحافظة لهذه الورش.

جدير بالذكر أن مدينة الحرفيين تقع على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي عدد (414) ورشة وبعض مناطق الخدمات، وتسهم المدينة الحرفية بالغردقة في إحداث نقلة نوعية حضارية بنقل جميع الورش من وسط المدينة إليها.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك والمثمر مع مؤسسات الدولة.

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