أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

مصادر بالآثار تكشف موعد الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بسقارة

03:52 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
مصادر بالآثار تكشف موعد الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بسقارة

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

القاهرة - مصراوي:

قالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، إنه من المقرر الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة يوم السبت المقبل، عقب عودة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار من افتتاح معرض "ملوك الشمس"، في التشيك.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، إن البعثة المصرية العاملة في منطقة سقارة الأثرية والتي بدأت موسمها خلال الشهر الماضي "توصلت إلى اكتشاف أثري ضخم".

وأشارت إلى أن هذا الاكتشاف الأولي والذي يتم هذه الأيام استكماله، يضم عشرات التوابيت الأثرية ذات القيمة الفريدة، متوقعاً أن يكون هذا الكشف أضخم من خبيئة الأقصر، التي ضمت حوالي 30 تابوتا ملونا بمنطقة جبانة العساسيف بالبر الغربى، على بعد 200 متر من معبد حتشبسوت.

جدير بالذكر أن منطقة سقارة الأثرية، شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية خلال الأعوام الماضية، لعل أهمها هو الكشف عن مقبرة واح تى الملونة الرائعة، وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة، والتى عثر بداخلها على عدد كبير من المومياوات الحيوانية بعضها نادر جدا.

خالد العناني وزارة السياحة والآثار الكشف الأثري الجديد بسقارة كشف أثري

الخبر التالى:

برلماني يشيد بحجم الإنجازات التي تحققها الدولة في قطاع النقل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: النائب العام يحيل أحمد بسام زكي للجنايات