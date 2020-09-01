"طاقة النواب": رؤية السيسي كانت ثاقبة في تعاون مصر مع "إينى" للبترول

أشاد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ووصف "السويدي"، في بيان اليوم الثلاثاء، رؤية السيسى بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية بالناجح خاصة أن تعاون مصر مع إينى جعل مصر واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط خلال الفترة الراهنة.

ووجه "السويدي"، التحية للرئيس السيسي لحرصه على أن يجعل لمصر ولاول مرة في التاريخ الحديث مكانتها الحقيقية في مجال النفط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لأول مرة في تاريخها.​