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انخفاض الحرارة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

02:03 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
انخفاض الحرارة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الطقس

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.

وقال خبراء الهيئة في تصريح لمصراوي، من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

وأوضحت أن الرطوبة ما زالت مرتفعة، ما يؤدي إلى تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية، لافتًة إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء تكون رعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول، مع رياح معتدلة على معظم الأنحاء.

وعن درجات الحرارة، توقعت الهيئة، أن تبلغ على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، فيما تتراوح على السواحل الشمالية بين 30-31، وعلى شمال الصعيد 38، وتتراوح على جنوب الصعيد بين 41-42 درجة مئوية.

وحول نسب الرطوبة، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنها تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 70-75%، وعلى السواحل الشمالية 88%.

الطقس أمطار انخفاض الحرارة درجات الحرارة

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