كورونا في 24 ساعة| تراجع بإصابات مصر.. والصحة العالمية تتحدث عن "كارثة" رفع القيود الاحترازية

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان انخفاض جديد في عدد الإصابات اليومية بكورونا في مصر، وتصريحات لرئيس منظمة الصحة العالمية، التي قال فيها إن رفع القيود دون السيطرة على الفيروس يعد "وصفة لكارثة"

- "تراجع جديد".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

- اليوم.. بدء تنفيذ 3 إجراءات جديدة بشأن التعايش مع كورونا

- "حظر الشيشة والبوفيه المفتوح".. ننشر ضوابط عودة الفنادق العائمة للعمل رسميًا

- برلماني: مرحلة التجارب السريرية الثالثة تضع مصر في السباق العالمي لمواجهة "كورونا"

- إصابات كورونا في البرازيل تتخطى الـ3.9 مليون حالة

- ترامب يعلن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "استرا زينيكا"

- ترامب: اللقاح الأمريكي يحقق تقدمًا في وقت قياسي

- ترامب يعلن سبتمبر شهرًا للتأهب الوطني لمواجهة الكوارث بأمريكا

- الصحة العالمية: فيروس كورونا ينتشر بسرعة ومازال خطيرًا

- الأعلى منذ يوليو الماضي.. الإمارات تسجل إصابات جديدة بكورونا

- الصحة العالمية: رفع القيود دون السيطرة على كورونا "وصفة لكارثة"

- الجزائر تخفف قيود كورونا وتلغي العطل الاستثنائية للحوامل

- إصابات كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 6 ملايين

- الصحة العالمية تكشف عن 4 خطوات للعودة إلى الحياة الطبيعية في ظل كورونا

- أعلى حصيلة يومية.. ميانمار تسجل إصابات جديدة بكورونا

-الأردن يسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- إيران تسجل 1642 إصابة و109 وفيات بفيروس كورونا

- الاتحاد الأوروبي يتعهد بضمانات بقيمة 400 مليون يورو لتوفير لقاح كورونا للعالم

- المفوضية الأوروبية تدعم مبادرة الصحة العالمية للقاحات كورونا بـ400 مليون يورو

- إيطاليا تعلن جاهزية اختبار أول لقاح محلي لمكافحة كورونا

- روسيا تبدأ تسليم الدفعات الأولى من لقاح كورونا في سبتمبر

- شفاء مصاب بكورونا بعد العلاج عبر توفير الاوكسجين عن طريق رئة إلكترونية بديلة

- كورونا: 6 ملايين إصابة في الولايات المتحدة وروسيا تسجل مليون حالة

- كورونا: رئيس فنزويلا يطلب متطوعين لإجراء التجارب السريرية للقاح الروسي

- كورونا: الهند تتجاوز الولايات المتحدة في أعلى حصيلة يومية للإصابات

- أوكرانيا تسجل 2141 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

- المكسيك تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا و339 حالة وفاة

- كولومبيا تسجل أكثر من 8 ألاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

- اليابان تسجل أكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

- باكستان تسجل 213 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

​