اليوم.. المطارات تبدأ تنفيذ قرار الـ"PCR" على جميع الركاب من مختلف الجنسيات

كتب- محمد عبيد:

يبدأ مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، الموافق أول سبتمبر، تطبيق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر في المطار، إن أولى الرحلات التي سيطبق على ركابها قرار الحكومة، هي رحلة شركة طيران النيل رقم NP1272 القادمة من مدينة الدمام السعودية على متنها 150 راكبًا، ورحلة خطوط ايجين الجوية تحمل رقم A3930 القادمة من مدينة أثينا اليونانية وعلى متنها 99 راكبًا.

وتتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتبدأ المطارات اعتبارًا من اليوم تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بما فيهم حاملي الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى.

وكانت سلطة الطيران المدني اصدرت تعليمات إن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية، كما سمحت سلطة الطيران المدني للركاب القادمين إلى المطارات الساحلية بدون تحليل PCR بالدخول إلى البلاد بشرط إجراء التحليل بالمطارات المصرية فور الوصول مقابل 30 دولار.