الكنيسة الأرثوذكسية: اليوم بدء قبول دفعة جديدة بمعهد الرعاية والتربية
(مصراوي):
يبدأ معهد الرعاية والتربية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، الأول من سبتمبر وحتى 15 أكتوبر المقبل، قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2020/2021، في مقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفروعه بالإيبارشيات.
ويقبل المعهد خريجي الجامعات فقط من الآباء الكهنة والخدام والخادمات، حيث يحصلون من خلاله على درجة الدبلومة في أحد التخصصات التالية: الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين، كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.
وللمعهد 38 فرعًا داخل مصر (للدراسة بنظام الانتساب) و18 فرعًا خارج مصر للدراسة بنظام "online" إلى جانب الفرع الرئيسي الذي يعمل بنظام الانتظام.
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