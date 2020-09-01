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​​​ إنشاء كلية للثروة السمكية ومركز دولي لبحوث ذوي الإعاقة بجامعة دمياط

01:30 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
​​​ إنشاء كلية للثروة السمكية ومركز دولي لبحوث ذوي الإعاقة بجامعة دمياط

جامعة دمياط

(أ ش أ):

وافق مجلس جامعة دمياط، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة، على إنشاء كلية للثروة السمكية، ومركز أبحاث دولي بالجامعة لبحوث ودراسات الإعاقة والموهبة، على أن يكون هذا المركز وحدة ذات طابع خاص.

وصرح الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة، بأن المجلس وافق أيضًا على إنشاء معهد فني للتمريض يتبع كلية التمريض بالجامعة، لتلبية احتياجات المجتمع من هذه التخصصات.

وأضاف أنه تمت الموافقة على اعتماد اللوائح الداخلية للبرامج الخاصة والتي تشمل برنامج تصميم الأثاث ومكملاته بكلية الفنون التطبيقية، وبرنامج المعلوماتية الطبية المميز بكلية الحاسبات، وبرنامج الدمج التربوي.

هذا المحتوى من

Asha
جامعة دمياط سيد دعدور كلية التمريض بجامعة دمياط

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