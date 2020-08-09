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من 5 لـ10 جنيهات للتذكرة.. النقل العام: تشغيل خط أتوبيس مكيف نهاية أغسطس

09:32 م الأحد 09 أغسطس 2020
من 5 لـ10 جنيهات للتذكرة.. النقل العام: تشغيل خط أتوبيس مكيف نهاية أغسطس

أتوبيس مكيف

كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة ستشغل نهاية الشهر الجاري خط أتوبيس مكيف الهواء.

وأضاف علي، لمصراوي، الأحد، أن الخط سيبدأ من النزهة الجديدة مرورا بميدان الحجاز وعزبة الهجانة وصولا للجامعة الأمريكية.

خط السير

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وأشار رئيس الهيئة، إلى أن سعر التذكرة سيكون 5 جنيهات لنصف المسافة و10 جنيها للمسافة الكاملة.

أتوبيس مكيف رزق علي هيئة النقل العام ميدان الحجاز

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