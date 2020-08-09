"أعلى من العام الماضي".. لجنة إيراد النهر: معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل



كتب- أحمد مسعد:



عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك موقف الفيضان لهذا العام والإجراءات المتخذة للتعامل معه واستعراض خطط الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا.



وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان والإجراءات التي يتخذها من أجهزة الوزارة ممثلة في قطاع مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع الوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة من خلال النماذج الرياضية واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2020-2021 وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.



ووجه الدكتور عبدالعاطي، بضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة في إدارة كميات المياه المخزنة ببحيرة ناصر لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.



وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الفيضان يحتمل أن يكون أعلى من المتوسط ولكنه من المُبكر الحكم على حجم الفيضان، إلا أن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر سيعطي مؤشراً جيداً عن حالة الفيضان بالإضافة إلى أن الوارد من المياه أعلى من نظيره عن نفس الفترة العام الماضي.



ويتابع مركز التنبؤ بالفيضان وباقي أجهزة الوزارة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتُشير صور التنبؤ بسقوط الأمطار خلال الفترة من (9 إلى 11) أغسطس 2020 إلى ارتفاع معدل سقوط الأمطار وقد تتعدى 40 مم في مناطق كثيرة بالسودان وإثيوبيا.