قائمة بالأسعار الجديدة.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات بـ8 أحياء في القاهرة

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الغربية، للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وينشر مصراوي أسعار التصالح الجديدة في 8 أحياء بالمنطقة الغربية على النحو التالي:

2000 جنيه بالزمالك وجاردن سيتي.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بغرب القاهرة

أغلى متر سكني بـ 1600 جنيه.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بالأزبكية

تشجيعا للمواطنين.. تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء بوسط القاهرة "أسعار جديدة"

قبل نهاية المهلة.. تعرف على أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء بمنشأة ناصر

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تخفيض 200 جنيه.. أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالموسكي

حتى 1200 جنيه للسكني.. أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالوايلي

من 600 لـ 2000 جنيه.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء ببولاق

سكني وتجاري وإداري وصناعي.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بعابدين

وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

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