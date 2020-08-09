الطيران المدني: لجنة عليا لحصر الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، قراراً بتشكيل لجنة عليا من أعلى المستويات، تضم كافة الجهات المعنية والمختصة برئاسة اللواء طارق نصير، رئيس قطاع الأمن بوزاره الطيران المدني.

وتهدف اللجة لفحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع، وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوي، وكافة المطارات على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فوراً أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق الموانئ الجوية والتواجد السكاني.

وأكد وزير الطيران، أن هذه اللجنة ستقوم بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة داخل أماكن التخزين، لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان وفقاً لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، وذلك للتصدي لأي مخاطر قبل حدوثها بالإضافة إلى حماية جميع العملاء والعاملين بقطاع الطيران المدني.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ على سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحيوية التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات المصرية.

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