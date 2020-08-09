أبراج تشرف على بحيرة.. مدبولي يستعرض مخططات إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات بالعلمين الجديدة

كتب- أسامة علي:



استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُخططات إنشاء مُجمع مُتعدد الاستخدامات بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي شركة (CSCEC) الصينية التي تتولى تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: تم عرض بعض النماذج المعمارية ومخططات إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات (سكني، فندقي، تجاري، إداري)، بالمنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة.



ومن المقرر أن تتولى تنفيذها الشركة الصينية، حيث تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من إمكانات الشركة في الإنجاز السريع، وجودة التنفيذ، مع الالتزام بالأسعار الموجودة بالمدينة لتنفيذ عدد من الأبراج بهذه المنطقة، تضم مختلف الاستخدامات.



وتمت الإشارة إلى أن الموقع المقترح لتنفيذ هذا المجمع في المنطقة الجنوبية للمدينة، وسيتم توصيل بحيرة مائية تشرف عليها الأبراج التي سيتم تنفيذها، لتكون بمثابة منطقة جذب جديدة في مدينة العلمين الجديدة.