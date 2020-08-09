الوطنية للانتخابات: تعقيم كافة المقار واللجان الانتخابية قبل انطلاق "انتخابات الشيوخ"

كتب - طارق سمير:

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض أن الهيئة قامت بتطهير وتعقيم كافة اللجان والمقار الانتخابية استعدادا لاستقبال الناخبين لإجراء أعمال التصويت بتلك اللجان لانتخابات مجلس الشيوخ بعد غد الثلاثاء والأربعاء.

وقال رئيس الوطنية للإنتخابات إنه تم إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ بالكمامة أثناء اقتراع الداخل للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا قرار تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.

كما كلفت الهيئة منسق مهمته التأكد من ارتداء المشاركين الكمامة وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.