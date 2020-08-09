التموين تتعاقد على 64500 طن زيت صويا خام إنتاج محلي

كتب- محمد سامي:



قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على 64500 طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من 7 شركات محلية.



وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر 2020.



كما يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.