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التموين تتعاقد على 64500 طن زيت صويا خام إنتاج محلي

05:34 م الأحد 09 أغسطس 2020
التموين تتعاقد على 64500 طن زيت صويا خام إنتاج محلي

التموين تتعاقد على 64500 طن زيت صويا خام

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على 64500 طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من 7 شركات محلية.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر 2020.

كما يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.

وزارة التموين زيت صويا

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