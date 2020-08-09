التموين تتعاقد على 64500 طن زيت صويا خام إنتاج محلي
كتب- محمد سامي:
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على 64500 طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من 7 شركات محلية.
وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر 2020.
كما يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.
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