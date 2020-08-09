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"القومي للإعاقة": غرفة عمليات لمتابعة انتخابات "الشيوخ" وإجراءات التيسير على المعاقين

04:52 م الأحد 09 أغسطس 2020
"القومي للإعاقة": غرفة عمليات لمتابعة انتخابات "الشيوخ" وإجراءات التيسير على المعاقين

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

كتب- مصراوي:

قال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إنه تم بدء عمل غرفة العمليات المشكلة من المجلس لمتابعة إجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس الجاري، وكذا تلقي التقارير من متابعي المجلس من كل المحافظات وداخل اللجان؛ لرصد التيسيرات التي كفلتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وسهولة ويسر.

وأضاف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنه من المقرر أن تتلقى غرفة العمليات الشكاوى والاستفسارات من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بشأن عملية التصويت وآلياتها والإجراءات المتبعة أو ما يتعلق بكل مجريات اليوم الانتخابي من خلال متابعي المجلس أمام اللجان الانتخابية، ومن خلال وسائل التواصل التي أعلنتها غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الخط الساخن على رقم 16736‪ ‪ ، وتلقي الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس آب على أرقام 01551816614‪ / 01285588657‪

أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على (فيسبوك) https://www.facebook.com/NCPDEGYPT/؛ وذلك تيسيرا على مجموعة كبيرة من أبناء الوطن من ذوي الإعاقة في عملية الانتخاب والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة انتخابات الشيوخ ذوي الإعاقة

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