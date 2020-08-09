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مجانا.. الصحة تعلن فتح جميع مستشفيات التأمين الصحي أمام مصابي كورونا (مصريين وأجانب)

03:41 م الأحد 09 أغسطس 2020
مجانا.. الصحة تعلن فتح جميع مستشفيات التأمين الصحي أمام مصابي كورونا (مصريين وأجانب)

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على فتح جميع مستشفيات هيئة التأمين الصحي أمام جميع المواطنين والزائرين الأجانب المصابين بفيروس كورونا بدون تحصيل المواطن أي مقابل مادي.

يأتي ذلك بحسب القرار الذي اعتمدته الوزيرة بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 188 لسنة 2020، بفتح جميع المستشفيات أمام مصابي كورونا بدون تحميل المواطن اي مقابل مادي؛ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد إثر جائحة كورونا.

كانت وزيرة الصحة شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، خاصة بعد زيادة التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التشخيص والفرز بكافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان وصرف العلاج لحالات العزل المنزلي، لافتًا إلى متابعة سير العمل من خلال فرق الترصد والتقصي لشجرة المخالطين لحالات الإصابة.

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