البرلمان يناقش تعديلات قانون الخدمة المدنية للعاملين على حساب الصناديق الخاصة.. الأحد المقبل

كتب- مصراوي:

قالت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي، إنها ستعقد اجتماعَين يوم الأحد المقبل؛ لاستكمال نظر مشروع قانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وقالت عطوة في بيان لها، اليوم الأحد، إنها كانت قد تقدمت بتعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة الذين يعانون تمييزًا بينهم وبين زملائهم في العمل في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه؛ بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الإدارية فقط؛ لذا يستوجب الأمر تعديلا تشريعيا يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات.

ويهدف القانون إلى السماح بندب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة داخل الجهاز الإداري أسوة بزملائهم، والسماح بالندب والنقل بين حسابات الصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات.

وإلى نص القانون:

مشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

المادة الأولى: مادة مستحدثة

يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.

المادة الثانية: مادة مستحدثة

يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كل الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.