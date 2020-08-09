بصوت محمد فؤاد.. "الهجرة" تطلق الأغنية الرسمية لمبادرة "مراكب النجاة"

كتب- أسامة علي:

تواصل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، بإطلاق الأغنية الرسمية للمبادرة، والتي تدق ناقوس الخطر أمام ظاهرة أودت بحياة الآلاف من الشباب.

من ناحيتها، أوضحت مكرم أن اختيار كلمات الأغنية جاءت تحمل رسالة إنذار إلى المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، بعرضها لمشاهد مؤثرة من رحلات الموت، وما يلاقيه الشباب من أهوال خلال تلك الرحلات.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الأغنية تأتي ضمن الحملة الدعائية الإعلامية التي تطلقها الوزارة؛ لترويج ونشر أهداف مبادرة "مراكب النجاة"، والأغنية بصوت الفنان محمد فؤاد، وألحان وتوزيع الفنان كريم عبد الوهاب، وكلمات الأستاذ محيي حوار، وإخراج تامر نصر وياسين حسين.

ولفتت الوزيرة إلى أن الأغنية اختتمت برسالة بصوت النجم الكبير أحمد فؤاد سليم، موجهًا نصيحة إلى الشباب المصري بضرورة تعلم حرفة، والتحلي بالصبر لتحقيق الأحلام وبلوغ الآمال المرجوة، إلى جانب عرض نماذج من كل المشروعات التنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص شكرها للجهات المشاركة في إنجاح العمل، بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، والقوات البحرية المصرية، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، وشركة "بي سي سي" للدعاية والإعلان.

وأشارت إلى أن مبادرة "مراكب النجاة" تعبر عن استراتيجية مصر الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيرةً إلى أن المبادرة أطلقتها وزارة الهجرة بتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية في ختام منتدى شباب عالم 2019.

ومن كلمات الأغنية التي تأتي مصاحبة لعدة لقطات من المشروعات الصناعية التي تم افتتاحها مؤخرًا في مصر:

إيدينا ممدودة لإيدك.. وهنفتح أبواب ع الحياة

خليك ع البر كفاية.. واركب مراكب النجاة