غرفة الإسكندرية تستقبل السفير الإندونيسي لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين- صور
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
كتب يوسف عفيفي:
استقبل علي المناسترلي رئيس مجلس ادارة غرفة شركات السياحة بالأسكندرية وأعضاء المجلس، السفير الإندونيسي بمصر حلمي فوزي والوفد المرافق، بمقر الغرفة بالإسكندرية.
وقال المناسترلي، في بيان اليوم، إن اللقاء جاء لتعزيز العلاقات الثنائية بين قطاعي السياحة في البلدين ودراسة سبل التعاون الممكنة مع شركات السياحة بعد جائحة كورونا 2020.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95314
عدد المصابين
-
51672
عدد المتعافين
-
4992
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
19408265
عدد المصابين
-
12457560
عدد المتعافين
-
720465
عدد الوفيات
إعلان