غرفة الإسكندرية تستقبل السفير الإندونيسي لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين- صور

الكنائس الإنجيلية تعود للعبادة مجددًا بعد أزمة كورونا.. ورئيس الطائفة

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رئيس "الإنجيلية" في أولى عظاته: أهنئكم بعودة العبادة الجماعية.. وأشكر

كتب يوسف عفيفي:

استقبل علي المناسترلي رئيس مجلس ادارة غرفة شركات السياحة بالأسكندرية وأعضاء المجلس، السفير الإندونيسي بمصر حلمي فوزي والوفد المرافق، بمقر الغرفة بالإسكندرية.

وقال المناسترلي، في بيان اليوم، إن اللقاء جاء لتعزيز العلاقات الثنائية بين قطاعي السياحة في البلدين ودراسة سبل التعاون الممكنة مع شركات السياحة بعد جائحة كورونا 2020.