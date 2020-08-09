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رئيس الوزراء يتابع خطط بدء العام الدراسي الجديد في ظل "كورونا"

02:10 م الأحد 09 أغسطس 2020
رئيس الوزراء يتابع خطط بدء العام الدراسي الجديد في ظل "كورونا"

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في ضوء ما فرضته علينا جائحة كورونا، يجب أن نتفق على تصور محدد لسير العملية التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021؛ خصوصًا في ظل ما تفرضه علينا أيضاً ظروفنا من كثرة أعداد الطلاب؛ وهو ما يتسبب في زيادة الكثافة الطلابية وحدوث التزاحم.

وأضاف مدبولي: الأمر يحتاج إلى ترسيخ منظومة متكاملة الأركان لتحقيق الأهداف المطلوبة من العملية التعليمية، وفي الوقت نفسه حماية الطلاب والمدرسين وجميع العاملين في المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خطط وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي للعام الدراسي 2020-2021، في ظل جائحة كورونا، وذلك في اجتماع حضره كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مصطفى مدبولي العام الدراسي الجديد فيروس كورونا

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