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تشريعية النواب تبدأ مناقشة رفع الحصانة عن مرتضى منصور

01:09 م الأحد 09 أغسطس 2020
تشريعية النواب تبدأ مناقشة رفع الحصانة عن مرتضى منصور

مرتضى منصور

كتب- مصراوي:

تنظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية، خلال اجتماعها المنعقد حاليا، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، طلب رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور.

وتلقي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

وكان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى قد أرسل خطابا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من المسئولين؛ مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس في فيديو؛ يتضمن عبارات وردت على لسان رئيس نادى الزمالك تسيء لرئيس النادي الأهلي.

كان النادي الأهلي أعلن تقدم الخطيب ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس الزمالك، بعد انتشار فيديو منسوب له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مرتضى منصور رفع الحصانة عن مرتضى منصور لجنة الشئون التشريعية بهاء أبوشقة

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