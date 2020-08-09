أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

رانيا يوسف تدعو لمصطفى حفناوي بالشفاء: محتاج دعوة كل شخص

12:58 م الأحد 09 أغسطس 2020
رانيا يوسف تدعو لمصطفى حفناوي بالشفاء: محتاج دعوة كل شخص

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي على موقع "توتير"، صورة لـ"اليوتيوبر" مصطفى حفناوي، الذي يتواجد حاليًا في العناية المركزة، بعد دخوله في غيبوبة.

وكتبت في تعليقها على الصورة "اللهم اشفيه وخفف عنه، مصطفى حفناوي محتاج دعوة كل شخص فيكم دلوقتي، لا تنسوه بالدعاء وبإذن الله يقوم بالسلامة لأهله".

يُذكر أن "اليوتيوبر" مصطفى حفناوي، أصيب بجلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة بأحد المستشفيات الخاصة، وكان صديقه علي غزلان كشف أن الجلطة أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيرًا لوجود اشتباه في شلل نصفي.

رانيا يوسف

رانيا يوسف مصطفى حفناوي

الخبر التالى:

والدها لعب بنادي الزمالك.. معلومات عن أحدث عروس في الوسط الفني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95314

    عدد المصابين

  • 51672

    عدد المتعافين

  • 4992

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19408265

    عدد المصابين

  • 12457560

    عدد المتعافين

  • 720465

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تُحذر من زيادة إصابات كورونا مجددا.. وتوجه رسالة لـ 3 فئات