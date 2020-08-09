مدبولي يعقد احتماع بشأن تصورات العام الدراسي الجديد
12:52 م الأحد 09 أغسطس 2020
كتب- محمد غايات:
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالي وذلك بمقر المجلس.
ويناقش الاجتماع وضع تصورات العام الدراسي الجديد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
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