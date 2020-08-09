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مدبولي يعقد احتماع بشأن تصورات العام الدراسي الجديد

12:52 م الأحد 09 أغسطس 2020
مدبولي يعقد احتماع بشأن تصورات العام الدراسي الجديد

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالي وذلك بمقر المجلس.

ويناقش الاجتماع وضع تصورات العام الدراسي الجديد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

مصطفى مدبولي العام الدراسي الجديد وزيرة التربية والتعليم فيروس كورونا

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