تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بداية من غد الاثنين حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف الخبراء، لمصراوي اليوم، أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 34 و35 درجة، بعد أن وصلت لـ37 درجة خلال اليومين الماضيين، كما تستمر نسبة الرطوبة في الارتفاع حيث تصل لـ82% خلال فترة الظهيرة.

وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على الوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، كما تتراوح الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 38 و 42 درجة".

وأشار الخبراء، إلى أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء، خاصة من الفترة من 3 فجرا إلى السابعة صباحا.

وأوضح الخبراء، أن نشاط الرياح موجود على جنوب سيناء وعلى مناطق من شمال الصعيد، ومن الممكن أن يؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، بينما يكون معتدلا بالبحر المتوسط ومهيأ لعمليات الصيد والملاحة، كما تستمر فرص سقوط الأمطار على جنوب الصعيد خلال الـ48 ساعة المقبلة.