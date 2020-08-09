اليوم.. الكنائس الإنجيلية تعود للعبادة وسط إجراءات احترازية مشددة
(مصراوي):
تعود معظم الكنائس الإنجيلية إلى العبادة، اليوم الأحد، في أول يوم أحد بعد 4 أشهر من تعليق الخدمات والاجتماعات.
ويلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، العاشرة صباحًا، فترة انقطاع جائحة كورونا.
وستطبق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مع الالتزام الشديد بارتداء الماسك الطبي خلال كل فترة العبادة.
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