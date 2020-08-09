اليوم.. مصر الطيران تسيّر 24 رحلة دولية تقل 2600 راكب



كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، رحلاتها إلى 24 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 2600 راكب، بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، ندچمينا، الشارقة، بيروت) واشنطن ورحلتين جويتين إلى (ميلانو، ودبي، وأبو ظبي) ورحلة استثنائية إلى (مومباي) بالإضافة إلى رحلتين داخلتين إلى (الغردقة) و رحلة داخلية إلي (شرم الشيخ) بخلاف ٥ رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2600 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.