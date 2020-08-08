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برلمانية "المؤتمر": وصول نسبة الأشغال بالغردقة 100% في عيد الأضحى نجاح كبير للسياحة المصرية

11:44 م السبت 08 أغسطس 2020
برلمانية "المؤتمر": وصول نسبة الأشغال بالغردقة 100% في عيد الأضحى نجاح كبير للسياحة المصرية

مجلس النواب

(مصراوي):

قال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن وصول نسبة الأشغال بالفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر إلى نسبة 100%، بشهادة مجلس الوزراء ومستثمري قطاع السياحة، بمثابة نجاح كبير وتاريخي لقطاع السياحة المصرية، ومؤشر إيجابي لاستعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

ووجه الشريف في بيان له اليوم السبت، التحية للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على نجاحه وحرصه على تذليل جميع العقبات والمشكلات أمام رجال الأعمال والمستثمرين داخل قطاع السياحة، مؤكدًا أن التنسيق والعمل المشترك فيما بين محافظ البحر الأحمر ومستثمري قطاع السياحة، خاصة فيما يتعلق بالالتزام التام والحقيقي من الجميع بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما كان له أثاره الإيجابية والكبيرة في تحقيق محافظة البحر الأحمر لرقم الصفر في الإصابة بفيروس كورونا.

أحمد حلمي الشريف الغردقة عيد الأضحى السياحة المصرية مجلس النواب

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