​برلماني: التحرير العلمي لصناعة الدواء يؤسس لصناعة وطنية راسخة

(مصراوي):

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، إن صناعة الدواء تمثل أهمية استراتيجية لمصر خاصة بعد أزمة كورونا، موضحًا أن صناعة الدواء تحتاج بالإضافة إلى الإمكانات الصناعية، فهي أيضًا تتطلب وجود بنية علمية وبحثية، فضلًا عن ترتيبات تتعلق بمراقبة الجودة والتعامل مع الملكية الفكرية واتفاقيات التجارة، لأن الدواء خاصة الأصناف الجديدة ترتبط بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

وذكر أنه "قبل تطبيق اتفاقيات التجارة كانت هناك فرصة لتطوير صناعة الدواء، وتطوير المصانع وتحديث الأدوات، لكن هذا لم يحدث، كما أن الإبقاء على أسعار منخفضة للدواء أدى إلى خسائر الشركات العامة ومنعها من تطوير نفسها تقنيًا وصناعيًا في ظل تقدم تكنولوجي واسع، وخلال التسعينيات مع ارتباك أوضاع الشركات والتردد بين الخصخصة والتطوير تراجعت قدرات الشركات المصرية في إنتاج الدواء، ومعنى وجود شركات مصرية نجحت في تصنيع مضادات الكورونا، وقبلها "سوفالدي"، أن لدينا قاعدة وبنية أساسية يمكن فى حال دعمها وتطويرها أن تساهم فى توفير الدواء، وتغطى طلبات التصدير، مؤكدًا أن تطوير صناعة الدواء لا يكون بالاستثمارات الجديدة في الصناعة فقط، وإنما بتطوير البحث العلمي المصري في الداخل وارتباطه بشبكات عالمية للبحوث والتطوير".

وأضاف أن التحرير العلمي لصناعة الدواء في مصر، وربما في صناعات أخرى أيضًا، هو الذي يعطينا دفعة للتقدم في التقليل من الأوجاع ومعالجة الأمراض من ناحية، وفتح الأسواق العالمية لمنتجاتنا من ناحية أخرى. فالمسألة ليست فقط وجود حزمة من المحفزات والتسهيلات الاقتصادية المعروفة من الضرائب إلى غيرها، وإنما فى القدرة على مواكبة العصر و فهمه والاستفادة من الفرص التى يوفرها خلال هذه المرحلة من التاريخ.

وطالب النائب الحكومة بتنظيم لقاءات بممثلى صناعة الدواء سواء من شركات قطاع الأعمال، أو الشركات الخاصة للاستماع إلى آرائهم فيما يتعلق بتطوير وتحديث صناعة الدواء، مع ضرورة وجود رقابة دوائية دقيقة على هذه الصناعة، لكونها تخضع لمعايير دقيقة، فضلًا عن التفكير في ربط الصناعة بالبحث العلمي.

وأشار إلى ضرورة عدم إغفال أهمية تصنيع المادة الفعالة التي يتم استيرادها النسبة الأعظم من الأدوية المنتجة في مصر، وعدم استسهال استيرادها بأسعار مهما كانت متدنية من الهند والصين، مقارنة بمثيلاتها في أوروبا، لأن تمكن مصر من إنتاج المواد الفعالة للأدوية يحقق التأمين الكامل للسوق المحلية الكبيرة، ويفتح مجالات التصدير في سوق تحقق أرباحًا فلكية.