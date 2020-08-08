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​عدا الإسكان الاجتماعي.. كيف تستفيد من مهلة المجتمعات العمرانية لسداد مقدمات حجز الأراضي؟

10:09 م السبت 08 أغسطس 2020
​عدا الإسكان الاجتماعي.. كيف تستفيد من مهلة المجتمعات العمرانية لسداد مقدمات حجز الأراضي؟

الدكتو عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، منح مهلة لمدة شهرين لاستكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام (online) بالأسعار المعمول بها حاليًا.

وينشر "مصراوي" خطوات الاستفادة من هذه المهلة الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

- أراضى الإسكان الاجتماعي لا يشملها القرار.

- تطبق الأسعار المعمول بها حاليًا والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير.

- التقدم بطلب لجهاز المدينة للتعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حاليًا.

- أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير.

- أن يكون مقدم الحجز مازال تحت حساب قطعة الأرض حتى تاريخ تقديم الطلب.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أن وجد.

- ضرورة وضع نماذج وتصميمات معمارية يتم تسليمها للمواطنين المخصصة لهم قطع الأراضى السكنية بمختلف أنواعها، ليتم الالتزام بها، من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

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وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي السكنية

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