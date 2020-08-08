أنيسة حسونة: انتخابات مجلس الشيوخ فرصة لإثبات قدرة الشباب وضمان مستقبلهم السياسي
مصراوي):
طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، المواطنين بالحرص على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والعمل على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأكدت في بيان لها، اليوم السبت، أن هذه الانتخابات ستعطي دفعة كبيرة للمشاركة السياسية وتفعيل دور الأحزاب، مشيرة: "نسبة كبيرة من الشباب يشارك في الانتخابات بما يمثل دافع للعديد من هذه الفئة للحرص على المشاركة السياسية وفرصة لإثبات قدرة هذه الفئة وضمان مستقبل سياسي لهم".
ونوهت: "لا بد من العمل على إنجاح الانتخابات وذلك من خلال المشاركة الفعالة وخاصة من فئة الشباب، حتى ننهي حالة العزوف السياسي المنتشرة خلال العقدين الماضيين وضعف أدوار الأحزاب في الشأن السياسي، ولدي ثقة كبيرة في وعي الشباب وحرصهم على المشاركة خاصة وأن لهذه الانتخابات دورًا كبيرًا في توفير الثقة للأجيال الشابة في التجربة الديمقراطية".
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